رئيس الاتحاد السكندري : تامر مصطفى مش هيمشي.. وده التارجت بتاعنا هذا الموسم

أعلن محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن تامر مصطفى المدير الفني لفريقه مستمر في منصبه ولا توجد نية لرحيله.

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"عندنا تارجت الموسم دا ، انهاء المسابقة في المراكز الثلاثة الأولى من مرحلة النجاة من الهبوط ، هذا تارجت مناسب لقدرات الفريق حالياً بعد دعم صفوفه".

ويضيف رئيس الاتحاد السكندري :"تامر مصطفى مستمر في منصبه ولا نية لرحيله ، أتمنى استمراره ليس فقط لنهاية الموسم ولكن لنهاية دورتى الانتخابية فهو مدرب كفء و يحظى بثقة الجميع بسبب تفانيه في شغله ، ومش عيب المدرب يستمر فترة طويلة شوفنا فينجر مع أرسنال الانجليزي".

