مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
فن وثقافة

آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا

مسلسل إتنين غيرنا
مسلسل إتنين غيرنا
أوركيد سامي

أصبح الدكتور حسن (آسر ياسين) في مسلسل “اتنين غيرنا” في موقف بالغ الحرج، بعد عودة طليقته نادية (هنادي مهنا) من الخارج، ليصبح عليه الاختبار الصعب بين إصلاح الماضي، أو استمرار علاقة الحب بينه وبين الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني).

عودة نادية من الخارج جاء بسبب ابنهما، الذي يعاني بسبب انفصال والديه، فكان عليها أن تعود لكي يراهما الولد مجتمعين مجددًا، في الوقت نفسه، كان على نور أبو الفتوح أن تترك المنزل، حتى لا تشعر نادية والولد الصغير بأي حرج.

وفي مفاجأة غير متوقعة، وجد الدكتور حسن نفسه في موقف صعب، بعدما صرحت له نادية برغبتها في أن يعودا إلى بعضهما مجددًا، بعد أن كانت هي منذ البداية السبب في الانفصال، ليكون حسن في خيار بين إصلاح الماضي أو النظر للمستقبل.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح مسلسل “اتنين غيرنا” تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد الفرح الشهير، الذي كان يرقص فيه آسر ياسين ودينا الشربيني على أغنية قلبي عشقها والعيون لراغب علامة.

“اتنين غيرنا” من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

