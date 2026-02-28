مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

أعلنت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية (الكويت – دبي – الدوحة – البحرين – أبوظبي – الشارقة – القصيم – الدمام – أربيل – بغداد – عمّان – بيروت – مسقط) ولحين إشعار آخر.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة التطورات المتسارعة والتوترات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ويتابع الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، المستجدات الإقليمية من داخل غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل (IOCC)، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولي والمحطات الخارجية التابعة للشركة، فضلًا عن متابعة حركة التشغيل.

وأكدت مصر للطيران حرصها الكامل علي موافاة عملائها بأي مستجدات فور صدورها.