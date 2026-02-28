اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق

أعلنت قوات الأمن الكردية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق أسقط عدة صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات فوق مدينة أربيل.

وجاء في بيان صادر عن قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق: "نجحت قوات التحالف الدولي في اعتراض وإسقاط عدة صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات فوق أربيل"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أفاد بيان مشترك صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية بأنه يجري إجلاء الطائرات الإسرائيلية إلى خارج دولة الاحتلال بعد الهجوم الإيراني.

وتجري عمليات إجلاء الطائرات من مطار بن جوريون، بينما اكتملت عملية الإجلاء من مطار حيفا، بحسب ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإجلاء شملت طائرات خالية من الركاب.

وأفادت وسائل عبرية يوم السبت بإصابة إسرائيلي في الخمسينيات من عمره بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في شمال البلاد.

وأشارت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية ، إلى إطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.