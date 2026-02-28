الضربات الإيرانية تجبر إسرائيل على إغلاق حقول الغاز الطبيعي

أمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي في البلاد، بعد بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز بإغلاق حقل ليفياثان للغاز قبالة سواحل إسرائيل، والذي تديره شركة شيفرون.

كما أعلنت شركة إنرجين في بيان لها عن إغلاق سفينة الإنتاج التابعة لها، والتي تخدم عدة حقول إسرائيلية.

خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إيران في يونيو، تعرّضت محطة توليد كهرباء في بازان لهجوم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال وتوقف العمليات.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إغلاق المزيد من منصات الغاز أو ما إذا كان من المتوقع حدوث نقص في الإمدادات، على الرغم من أن الطقس المعتدل يُبقي الطلب منخفضًا نسبيًا.

وقد حذّر تقرير حديث صادر عن مراقب الدولة من عدم كفاية احتياطيات الفحم ونقص مخزون الوقود، بينما تسببت التأخيرات التي حدثت الأسبوع الماضي في نقص مؤقت في غاز الطهي، والذي تم تعويضه الآن ولكنه محدود بسعة التخزين.