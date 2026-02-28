حقيقة خلاف دينا الشربيني وآسر ياسين حول ترتيب الأسماء على تتر «اتنين غيرنا»

ترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن وجود خلاف بين الفنانة دينا الشربيني والفنان آسر ياسين بشأن ترتيب الأسماء على تتر مسلسل «اتنين غيرنا»،





اكدت دينا الشربيني و أسر ياسين في تصريحات صحفية أن أجواء العمل يسودها التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع أبطاله و أن كل هذا إشعاعات ، وأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي دون وجود أي أزمات تتعلق بترتيب الأسماء أو غيره.

ويُعد مسلسل «اتنين غيرنا» عملاً درامياً مكوناً من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وآسر ياسين كل من هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، ومحمد السويسي، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي،