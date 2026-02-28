قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
أخبار البلد

مصر للطيران تدمج رحلاتها المتجهة إلى السعودية لاستيعاب الركاب

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران عن دمج رحلتى الرياض رقم MS647 ورقم MS649 فى رحلة واحدة مع تغيير طراز الطائرة إلي الطراز العريض لاستيعاب جميع الركاب لتقلع الساعة 23:35 مساء اليوم برقم MS649.

كما تم تعديل موعد رحلة مصر للطيران رقم MS687 المتجهة إلى الدمام التى كان من المفترض إقلاعها فى تمام الساعة 16:10 عصر اليوم لتقلع فى تمام الساعة 1:30 صباح يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 برقم MS1687
وتقلع الرحلة رقم MS683 المتجهة إلى الدمام فى موعدها الساعة 23:30 دون أى تغيير.

وتقلع رحلة مصر للطيران رقم MS633 المتجهة إلى القصيم الساعة 20:50 فى موعدها دون أى تغيير.

يأتي ذلك في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وحرصًا على سلامة السادة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

وستقوم الشركة بالتواصل مع عملائها من خلال قنواتها البيعية المختلفة و قنوات خدمة العملاء فى مصر ومكاتبها الخارجية لإبلاغهم بأى مستجدات فى حينها.

وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو البريد الإلكتروني [email protected]
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

