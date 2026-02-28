مصر للطيران تدمج رحلاتها المتجهة إلى السعودية لاستيعاب الركاب

أعلنت مصر للطيران عن دمج رحلتى الرياض رقم MS647 ورقم MS649 فى رحلة واحدة مع تغيير طراز الطائرة إلي الطراز العريض لاستيعاب جميع الركاب لتقلع الساعة 23:35 مساء اليوم برقم MS649.

كما تم تعديل موعد رحلة مصر للطيران رقم MS687 المتجهة إلى الدمام التى كان من المفترض إقلاعها فى تمام الساعة 16:10 عصر اليوم لتقلع فى تمام الساعة 1:30 صباح يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 برقم MS1687

وتقلع الرحلة رقم MS683 المتجهة إلى الدمام فى موعدها الساعة 23:30 دون أى تغيير.

وتقلع رحلة مصر للطيران رقم MS633 المتجهة إلى القصيم الساعة 20:50 فى موعدها دون أى تغيير.

يأتي ذلك في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وحرصًا على سلامة السادة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

وستقوم الشركة بالتواصل مع عملائها من خلال قنواتها البيعية المختلفة و قنوات خدمة العملاء فى مصر ومكاتبها الخارجية لإبلاغهم بأى مستجدات فى حينها.

وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران