استهداف 14 قاعدة أمريكية.. القناة 13 العبرية: إيران أطلقت 220 صاروخا على إسرائيل

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن إيران أطلقت 220 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

وأعلن مصدر إيراني، اليوم السبت، أن طهران استهدفت حتى الآن 14 قاعدة أمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية الانتقامية ردا على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.





وقال المصدر- لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية - إن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من قاعدة في بعض الدول، والهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية لم تقتصر على قاعدة واحدة في كل دولة، ووفقا للمصدر، فقد استُهدفت 14 قاعدة أمريكية حتى الآن في الهجمات الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة الدعم القتالي الأمريكية "إم إس تي" بقصف صاروخي مكثف من قبل قوات البحرية التابعة للحرس الثوري.



وأضاف أن أصولا بحرية أمريكية أخرى ستكون ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المُسيرة في الهجمات الجارية.