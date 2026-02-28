الحرس الثوري: إصابة سفينة دعم قتالي أمريكية بصواريخ إيرانية والأضرار جسيمة

أفادت وكالة وكالة تسنيم، نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينة الدعم القتالي الأميركية «إم إس تي» تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة استهدافها بصواريخ إيرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر البشرية أو موقع الهجوم.

وحذرت العلاقات العامة للحرس الثوري من أن بقية المصادر البحرية التابعة للجيش الأمريكي ستظل في مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيرة مع استمرار الهجمات".

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

من جانبها، باشرت إسرائيل الهجوم تحت مسمى «زئير الأسد»، مستهدفة مواقع في قلب العاصمة طهران، بينها محيط مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة إلى المجمع الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول عربية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت إسرائيل، إلى جانب دول في المنطقة مثل قطر والإمارات والأردن، اعتراض عدد من هذه الصواريخ ودفعت التطورات الأمنية العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها تحسبًا لتدهور الأوضاع.