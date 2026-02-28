البحرين: منظومات الدفاع الجوي تصدت بفاعلية لهجمات عدائية أخرى من إيران

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي قد تصدت بفاعلية، مساء اليوم السبت؛ لهجمات عدائية أخرى من جانب إيران.

وأكدت القيادة العامة - وفق بيان أذاعته وكالة اللأنباء البحرينية - أن الوضع آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة، وتطمئن الجميع بعدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء هذا الهجوم الآثم.

كما أعلنت القيادة العامة البحرينية، استمرار إغلاق المجال الجوي لمملكة البحرين كإجراء احترازي مؤقت؛ تحسبًا لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتشدد على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضحت القيادة العامة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.