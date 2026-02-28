قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
خدمات

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

 شهد سعر الذهب اليوم في مصر صعودًا جنونيًا خلال تعاملات السبت 28 فبراير 2026، مدفوعًا بتصاعد الحرب في إيران عقب الضربة الإسرائيلية وما تبعها من ضربات متبادلة، الأمر الذي أشعل موجة شراء قوية داخل السوق ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، رغم الإغلاق العالمي للبورصات وتوقف التداولات الدولية على المعدن الأصفر

سعر الذهب عيار 21

وسجلت محلات الصاغة قفزة حادة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – بنحو 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بالمستويات السابقة، في واحدة من أقوى الزيادات اليومية خلال الفترة الأخيرة. 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

كما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1500 جنيه كاملة، في انعكاس مباشر لحالة التوتر الجيوسياسي التي دفعت المستثمرين إلى التحوط بالذهب كملاذ آمن.

قفزة كبيرة في أسعار الذهب في مصر

رغم أن السوق العالمية مغلقة اليوم، إلا أن الأسعار في مصر تحركت بشكل استباقي، وبحسب منصة «آي صاغة» جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 8371 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 7325 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 6278 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 58560 جنيهًا.

وتعكس هذه المستويات حالة من التسعير الفوري المرتبط بالتطورات السياسية، خاصة مع المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسواق المال والطاقة عالميًا.

سعر الذهب

أسباب الارتفاع الحاد في الذهب

جاءت هذه القفزة نتيجة مجموعة من العوامل المتزامنة:

  • التصعيد العسكري بعد الضربة الإسرائيلية على إيران والضربات المتبادلة بين الجانبين.
  • ارتفاع الطلب المحلي المفاجئ على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد المخاطر.
  • رفع التجار للأسعار تحسبًا لارتفاع عالمي متوقع فور استئناف التداول في البورصات الدولية.
  • حالة من القلق في سوق العملات والطاقة انعكست مباشرة على تسعير الذهب.

اتساع هامش البيع والشراء

شهدت السوق المحلية اتساعًا واضحًا في الفجوة بين سعري البيع والشراء، في ظل حالة عدم اليقين.

 ورفع تطبيق «جولد إيرا» الفارق بين البيع والشراء إلى نحو 200 جنيه في الجرام، حيث تم بيع عيار 21 عند 7350 جنيهًا مقابل شراء من المتداولين عند 7150 جنيهًا.

كما ارتفع ما يُعرف بـ دولار الصاغة بأعلى من سعر دولار البنوك بنحو جنيه تقريبًا ليسجل 48.49 جنيهًا، بالتزامن مع قفزة الذهب محليًا. 

ويُستخدم دولار الصاغة كمؤشر لتحديد سعر الذهب في مصر عبر معادلة تعتمد على قسمة سعر الأونصة عالميًا على وزنها (31.10 جرامًا) لاستخراج سعر الجرام بالدولار، ثم ضربه في سعر الدولار.

سعر الذهب الان في مصر

 

توقعات الأيام المقبلة

يرجح خبراء استمرار حالة التذبذب الحاد في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مع بقاء الاتجاه مرهونًا بتطورات الحرب في إيران، ومدى اتساع نطاق المواجهة العسكرية، وفي حال استمرار التصعيد، قد تشهد الأسعار موجة صعود إضافية فور عودة التداول العالمي.

سوق الذهب المصري يعيش لحظة استثنائية، حيث تتقاطع السياسة مع الاقتصاد، وتتحول الأحداث العسكرية إلى أرقام صادمة على شاشات محال الصاغة، في انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة من تطورات.

سعر الذهب اليوم في مصر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

