فلايت رادار: نتنياهو يغادر بئر السبع على جناح صهيون| تفاصيل

غادرت طائرة تحمل رقم التسجيل 4X-ISR تابعة للحكومة الإسرائيلية البلاد وتحلق الآن فوق البحر الأبيض المتوسط، حسب البيانات المنشورة على موقع "فلايت رادار".

وربطت بعض وسائل الإعلام رقم التسجيل 4X-ISR بطائرة بوينغ 767-338ER، التي من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استخدمها سابقا، حسب وكالة الانباء الروسية.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُطلق على طائرة بوينغ 767-338ER هذه اسم "جناح صهيون".

وغادرت الطائرة مطار بئر السبع في تمام الساعة 2:08 مساء، وهي في الجو منذ أكثر من ساعة، ولم يُكشف عن وجهتها.

كان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.

وتأتي هذه الضربات عقب فشل محادثات أجريت في سويسرا الخميس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف النووي، في آخر محاولة دبلوماسية قبيل اندلاع المواجهة.