حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي

أصدر حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، بيانا حول حول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية.

وقال "حزب الله" في بيانه: "يدين حزب الله العدوان الأمريكي - الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في ‏إيران بعد أشهر من التهديدات الصهيونية والأمريكية التي هدفت إلى إخضاع الجمهورية ‏الإسلامية ودفعها للاستسلام وسلبها حقها الطبيعي والمشروع في امتلاك القدرة النووية ‏السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية أسوةً بسائر دول العالم".‏

وأضاف البيان إن العدوان الجديد يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، هو ‏استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المجرم ‏في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وإخضاع شعوبها وإرغامها على القبول ‏بمشاريع الهيمنة والاحتلال".‏

واعتبر "حزب الله" أن "ما يجري اليوم وبعد فشل حرب الاثني عشر يوما الذي شنها العدو الإسرائيلي بمشاركة ‏أمريكية مباشرة، هو تأكيد أن المشكلة لم تكن يوما في البرنامج النووي، بل هو في رفض ‏وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها، وتتمسك بسيادتها وقرارها الوطني المستقل، ‏دولة مقتدرة تصون ثرواتها وتطور قدراتها، وترفض الانخراط في منظومة التبعية ‏الأمريكية، وتشكل سندا للشعوب الحرة والمظلومة في العالم، وتقف سدا منيعا في وجه ‏المخططات الصهيو-أمريكية في المنطقة"، مضيفا: "بل إنهم يريدون كيانات ضعيفة مستنزفة يسهل ‏التحكم والتفرد بها، تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية والاستعمارية".‏

وتابع: هذا العدوان لن يزيد الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها إلا قوة وصلابة وثباتا وتمسكا ‏بحقوقه المشروعة، وهي أثبتت على مدى عقود من الحصار والتهديدات والاعتداءات أنها ‏دولة قوية راسخة عصية على الاستسلام، وأن خلفها شعب أبي يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن ‏كرامته وسيادته".‏

وأضاف: "إن حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعبا، يدعو ‏دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، وأن ‏عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة. إننا واثقون بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم".