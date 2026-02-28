حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي

أصدر حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، بيانا حول حول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال "حزب الله" في بيانه: "يدين حزب الله العدوان الأمريكي - الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران بعد أشهر من التهديدات الصهيونية والأمريكية التي هدفت إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية ودفعها للاستسلام وسلبها حقها الطبيعي والمشروع في امتلاك القدرة النووية السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية أسوةً بسائر دول العالم".
وأضاف البيان إن العدوان الجديد يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، هو استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المجرم في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وإخضاع شعوبها وإرغامها على القبول بمشاريع الهيمنة والاحتلال".
واعتبر "حزب الله" أن "ما يجري اليوم وبعد فشل حرب الاثني عشر يوما الذي شنها العدو الإسرائيلي بمشاركة أمريكية مباشرة، هو تأكيد أن المشكلة لم تكن يوما في البرنامج النووي، بل هو في رفض وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها، وتتمسك بسيادتها وقرارها الوطني المستقل، دولة مقتدرة تصون ثرواتها وتطور قدراتها، وترفض الانخراط في منظومة التبعية الأمريكية، وتشكل سندا للشعوب الحرة والمظلومة في العالم، وتقف سدا منيعا في وجه المخططات الصهيو-أمريكية في المنطقة"، مضيفا: "بل إنهم يريدون كيانات ضعيفة مستنزفة يسهل التحكم والتفرد بها، تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية والاستعمارية".
وتابع: هذا العدوان لن يزيد الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها إلا قوة وصلابة وثباتا وتمسكا بحقوقه المشروعة، وهي أثبتت على مدى عقود من الحصار والتهديدات والاعتداءات أنها دولة قوية راسخة عصية على الاستسلام، وأن خلفها شعب أبي يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن كرامته وسيادته".
وأضاف: "إن حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعبا، يدعو دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، وأن عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة. إننا واثقون بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم".