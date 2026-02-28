طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

يتميز مدفون الدجاج بالأرز بنكهة غنية وتتبيلة تجمع بين البهارات العربية ورائحة الأرز البسمتي المفلفل، ويمكن تحضيره خلال شهر رمضان، والتجديد في أطباق سفرتك.

وقدم الشيف حسن طريقة عمل مدفون الدجاج بالارز من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بنتيجة تضاهي المطاعم، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

المقادير:

للدجاج:

دجاجة كاملة مقطعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت

للأرز:

3 أكواب أرز بسمتي (منقوع 20 دقيقة)

بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

4 أكواب مرقة دجاج ساخنة

عود قرفة + حبهان

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

ـ يُخلط الزبادي مع عصير الليمون والثوم والبهارات، ثم يُتبل الدجاج جيدًا ويُترك ساعة على الأقل.

ـ في قدر على النار، يُحمر البصل في الزيت، ثم تُضاف البهارات والأرز ويُقلب جيدًا.

ـ تُضاف المرقة الساخنة ويُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان.

ـ يُنقل الأرز إلى صينية فرن، ويُرص فوقه الدجاج المتبل.

ـ تُغطى الصينية بإحكام بورق الفويل وتدخل فرنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.

ـ يُرفع الغطاء في الدقائق الأخيرة لتحمير الوجه.

أسرار نجاح مدفون الدجاج في المنزل

ـ استخدام أرز بسمتي عالي الجودة للحصول على نتيجة مفلفلة.

ـ إحكام غلق الصينية جيدًا للحفاظ على البخار الداخلي.

ـ يمكن إضافة رشة زعفران منقوع لمذاق ولون مميز.

ـ تقديم الطبق مع سلطة الزبادي أو الدقوس الخليجي.

القيمة الغذائية لمدفون الدجاج

ويُعد الطبق مصدرًا جيدًا للبروتين بفضل الدجاج، كما يمد الجسم بالطاقة من الكربوهيدرات الموجودة في الأرز، إلى جانب البهارات التي تمنح فوائد مضادة للأكسدة.