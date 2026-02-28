قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
آية التيجي

يتميز مدفون الدجاج بالأرز بنكهة غنية وتتبيلة تجمع بين البهارات العربية ورائحة الأرز البسمتي المفلفل، ويمكن تحضيره خلال شهر رمضان، والتجديد في أطباق سفرتك.

وقدم الشيف حسن طريقة عمل مدفون الدجاج بالارز  من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بنتيجة تضاهي المطاعم، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

المقادير:
للدجاج:
دجاجة كاملة مقطعة
2 ملعقة كبيرة زبادي
عصير ليمونة
3 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملح وفلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت
للأرز:
3 أكواب أرز بسمتي (منقوع 20 دقيقة)
بصلة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
1 ملعقة صغيرة سبع بهارات
4 أكواب مرقة دجاج ساخنة
عود قرفة + حبهان
ملح حسب الرغبة

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

طريقة التحضير:
ـ يُخلط الزبادي مع عصير الليمون والثوم والبهارات، ثم يُتبل الدجاج جيدًا ويُترك ساعة على الأقل.
ـ في قدر على النار، يُحمر البصل في الزيت، ثم تُضاف البهارات والأرز ويُقلب جيدًا.
ـ تُضاف المرقة الساخنة ويُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان.
ـ يُنقل الأرز إلى صينية فرن، ويُرص فوقه الدجاج المتبل.
ـ تُغطى الصينية بإحكام بورق الفويل وتدخل فرنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.
ـ يُرفع الغطاء في الدقائق الأخيرة لتحمير الوجه.

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

أسرار نجاح مدفون الدجاج في المنزل

ـ استخدام أرز بسمتي عالي الجودة للحصول على نتيجة مفلفلة.
ـ إحكام غلق الصينية جيدًا للحفاظ على البخار الداخلي.

ـ يمكن إضافة رشة زعفران منقوع لمذاق ولون مميز.

ـ تقديم الطبق مع سلطة الزبادي أو الدقوس الخليجي.

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

القيمة الغذائية لمدفون الدجاج

ويُعد الطبق مصدرًا جيدًا للبروتين بفضل الدجاج، كما يمد الجسم بالطاقة من الكربوهيدرات الموجودة في الأرز، إلى جانب البهارات التي تمنح فوائد مضادة للأكسدة.

مدفون الدجاج بالأرز طريقة عمل مدفون الدجاج وصفة الشيف حسن مدفون الدجاج في الفرن طريقة عمل الأرز البسمتي طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج أكلات خليجية مدفون دجاج سعودي طريقة عمل المدفون خطوة بخطوة

