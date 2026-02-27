طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

تعتبر طريقة عمل فراخ تحضير دجاج مقرمش من الوصفات التي يقبل عليها الكثيرين لشرائها من المطعام، إلا انه يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

وكشف الشيف حسن عن أسرار نجاح البروست المقرمش، بداية من التتبيلة وحتى خطوة القلي الصحيحة التي تضمن النضج والقرمشة في آنٍ واحد.

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

المقادير (تتبيلة الفراخ البروست):

دجاجة مقطعة 8 قطع مع عمل تشريحات

2 كوب لبن رايب (أو حليب + عصير ليمون + ملعقة خل)

ملعقة كبيرة: ملح – ثوم بودر – بصل بودر – زعتر

ملعقة صغيرة: زنجبيل – فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقتان شطة (حسب الرغبة)

خلطة التغطية (الكفر)

دقيق

نشا

ملح – فلفل – بابريكا – ثوم بودر

طريقة عمل فراخ بروست على طريقة الشيف حسن:

ـ التتبيل لمدة 24 ساعة: يتم خلط مكونات التتبيلة جيدًا، ثم تُنقع فيها قطع الدجاج داخل الثلاجة لمدة يوم كامل، هذه الخطوة تضمن طراوة الفراخ وتغلغل النكهة داخلها.

ـ التغطية المقرمشة: تُرفع الفراخ من التتبيلة، وتُغلف بخليط الدقيق والنشا والبهارات.

ـ سر «حمام الثلج»: تُغمس قطع الدجاج سريعًا في ماء مثلج، ثم تعاد مرة أخرى لخليط الدقيق مع نفضها جيدًا لتكوين تجاعيد القرمشة المميزة.

ـ القلي الصحيح: يُسخن زيت غزير جدًا في حلة عميقة.

ـ توضع الفراخ في الزيت الساخن، وتُغطى الحلة أول 10–15 دقيقة على نار متوسطة لضمان النضج الداخلي، ثم يُرفع الغطاء لتأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.

ـ التصفية والتقديم: تُرفع على شبكة معدنية بدلًا من المناديل للحفاظ على القرمشة، وتُقدم ساخنة بجانب أرز الريزو أو البطاطس.

أسرار نجاح الفراخ البروست

ـ التتبيل الطويل يمنح طراوة فائقة

ـ ماء الثلج يصنع طبقة خارجية شديدة القرمشة

ـ تغطية الحلة أول القلي يمنع احتراق السطح قبل النضج

ـ الزيت يجب أن يكون غزيرًا وساخنًا جدًا لضمان نتيجة مثالية

لماذا تنجح هذه الطريقة؟

تعتمد تقنية الشيف حسن على المزج بين التخمير باللبن الرايب الذي يُطرّي اللحم، والنشا الذي يعزز القرمشة، بالإضافة إلى التحكم في حرارة الزيت لضمان طهي متوازن.