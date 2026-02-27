قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

آية التيجي

تعتبر طريقة عمل فراخ  تحضير دجاج مقرمش من الوصفات التي يقبل عليها الكثيرين لشرائها من المطعام، إلا انه يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

 وكشف الشيف حسن عن أسرار نجاح البروست المقرمش، بداية من التتبيلة وحتى خطوة القلي الصحيحة التي تضمن النضج والقرمشة في آنٍ واحد.

المقادير (تتبيلة الفراخ البروست):
دجاجة مقطعة 8 قطع مع عمل تشريحات
2 كوب لبن رايب (أو حليب + عصير ليمون + ملعقة خل)
ملعقة كبيرة: ملح – ثوم بودر – بصل بودر – زعتر
ملعقة صغيرة: زنجبيل – فلفل أسود
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقتان شطة (حسب الرغبة)
خلطة التغطية (الكفر)
دقيق
نشا
ملح – فلفل – بابريكا – ثوم بودر

طريقة عمل فراخ بروست على طريقة الشيف حسن:
ـ التتبيل لمدة 24 ساعة: يتم خلط مكونات التتبيلة جيدًا، ثم تُنقع فيها قطع الدجاج داخل الثلاجة لمدة يوم كامل، هذه الخطوة تضمن طراوة الفراخ وتغلغل النكهة داخلها.

ـ التغطية المقرمشة: تُرفع الفراخ من التتبيلة، وتُغلف بخليط الدقيق والنشا والبهارات.

ـ سر «حمام الثلج»: تُغمس قطع الدجاج سريعًا في ماء مثلج، ثم تعاد مرة أخرى لخليط الدقيق مع نفضها جيدًا لتكوين تجاعيد القرمشة المميزة.

ـ القلي الصحيح: يُسخن زيت غزير جدًا في حلة عميقة.
ـ توضع الفراخ في الزيت الساخن، وتُغطى الحلة أول 10–15 دقيقة على نار متوسطة لضمان النضج الداخلي، ثم يُرفع الغطاء لتأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.

ـ التصفية والتقديم: تُرفع على شبكة معدنية بدلًا من المناديل للحفاظ على القرمشة، وتُقدم ساخنة بجانب أرز الريزو أو البطاطس.

أسرار نجاح الفراخ البروست

ـ التتبيل الطويل يمنح طراوة فائقة

ـ ماء الثلج يصنع طبقة خارجية شديدة القرمشة

ـ تغطية الحلة أول القلي يمنع احتراق السطح قبل النضج

ـ الزيت يجب أن يكون غزيرًا وساخنًا جدًا لضمان نتيجة مثالية

لماذا تنجح هذه الطريقة؟

تعتمد تقنية الشيف حسن على المزج بين التخمير باللبن الرايب الذي يُطرّي اللحم، والنشا الذي يعزز القرمشة، بالإضافة إلى التحكم في حرارة الزيت لضمان طهي متوازن.

طريقة عمل فراخ بروست فراخ بروست مقرمشة سر قرمشة الفراخ وصفة الشيف حسن تتبيلة الفراخ البروست طريقة قلي الدجاج المقرمش دجاج كنتاكي في البيت فراخ مقرمشة زي المطاعم خلطة بروست احترافية

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

