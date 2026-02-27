قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
أخبار البلد

نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة ورئيس مجلس إدارة النادي، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والفعاليات التي تعكس حرص النادي على دعم الأنشطة الجامعية المتنوعة.  

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والأستاذ صلاح بهنسي أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذة نهلة زقزوق أمانة المجلس.

استهل الدكتور السيد قنديل الاجتماع بكلمة أكد فيها:  
"إن نادي جامعة حلوان يمثل بيتاً جامعياً مفتوحاً للجميع، ويحرص على تعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بما يساهم في بناء مجتمع جامعي متكامل يعكس صورة حضارية للجامعة وأبنائها."  

وتضمن جدول الأعمال استعراض عدد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها:  
- صعود فريق مواليد 2005 لكرة القدم إلى دوري السوبر.  
- استضافة بطولة الجمهورية للكيك بوكس للشباب.  
- تنظيم مسابقة الحساب الذهني بالتعاون مع أكاديمية "إيجي ماث".  
- الإعلان عن الدورات الرمضانية في ألعاب كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، الشطرنج، والبادل.  
- تكريم الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية لكرة القدم للأعوام (2011 – 2013 – 2015).  
- تنفيذ مسابقات رياضية خلال شهر رمضان المبارك.  

كما ناقش المجلس أعمال الصيانة والتطوير التي شملت التراك وأرضيات ملعب اليد والملعب الرئيسي بالصالة المغطاة.

كما احيط المجلس علما بموافقة وزير الشباب والرياضة على إنشاء شركة نادي جامعة حلوان والبدء في إجراءات تأسيسها والتي من المنتظر ان تكون احد الأذرع الاستثمارية للنادي واحد روافده الاقتصادية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي:  
"إننا نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة تثري الحياة الجامعية وتدعم التواصل الإيجابي داخل النادي."  

بهذا الاجتماع، يؤكد نادي جامعة حلوان التزامه المستمر بدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز روح المشاركة بين جميع مكونات المجتمع الجامعي، بما يساهم في تنمية الحياة الجامعية داخل النادي.

