بالصور

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

آية التيجي

مع ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، يبحث كثيرون عن مشروب طبيعي يعوض السوائل ويمنح الجسم دفعة طاقة سريعة دون الإضرار بالصحة، وهنا يبرز عصير الرمان كخيار مثالي يجمع بين الطعم المنعش والفوائد الطبية المدعومة علميًا.

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

ويشير موقع Cleveland Clinic إلى أن الرمان غني بمضادات الأكسدة القوية، خاصة مركبات الـ"بوليفينول"، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية القلب وتقليل الالتهابات، ومن ابرز فوائد شربه بعد الإفطار في رمضان ما يلي:

- يدعم صحة القلب بعد يوم صيام طويل:
الصيام قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الطاقة. فإن عصير الرمان قد يساعد في:
خفض ضغط الدم
تحسين تدفق الدم
تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

تناوله على الإفطار يمكن أن يساهم في تنشيط الدورة الدموية بلطف بعد ساعات الامتناع عن الطعام.

- يعوض الطاقة ويرفع مستوى الحديد:
الرمان يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد، ما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من الإرهاق أو فقر الدم الخفيف، وهي حالات قد تتفاقم خلال رمضان بسبب تغير مواعيد الطعام.

- مضاد قوي للأكسدة والالتهابات:
وتشير أبحاث منشورة في National Institutes of Health إلى أن الرمان يحتوي على مضادات أكسدة تفوق الشاي الأخضر في بعض الدراسات، ما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن قلة النوم أو تغيّر النظام الغذائي في رمضان.

ـ يساعد على ترطيب الجسم:
بعد ساعات من الصيام، يحتاج الجسم لتعويض السوائل. عصير الرمان الطبيعي (غير المحلى) يمد الجسم بالماء والمعادن دون الارتفاع الحاد في سكر الدم الذي تسببه المشروبات الصناعية.

- قد يساعد في ضبط سكر الدم:
رغم طعمه الحلو، تشير بعض الدراسات إلى أن الرمان لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر مقارنة بالمشروبات السكرية، خاصة عند تناوله بكميات معتدلة.

لماذا يُفضل تناوله على الإفطار؟

يمد الجسم بسكريات طبيعية سهلة الامتصاص
يعوض السوائل بسرعة
يهيئ المعدة لاستقبال الطعام

ويخفف الشعور بالإجهاد
لكن يُنصح بتناوله طازجًا وبدون سكر مضاف، وبكوب متوسط فقط لتجنب السعرات الزائدة.

ويفضل استشارة الطبيب بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو مميعات الدم قبل الإكثار من عصير الرمان، لأنه قد يؤثر على امتصاص بعض الأدوية.

