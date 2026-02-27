منصة مصر الرقمية.. رابط وخطوات التسجيل وطريقة الحصول على الخدمات

تصدرت طريقة التسجيل في منصة مصر الرقمية، اهتمام الأشخاص على محرك جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك لرغبتهم في الاطلاع على الخطوات التفصيلية لعملية إنشاء حساب عبر المنصة، سواء كانت مكتوبة أو معروضة بالفيديو الرسمي، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها لجميع مواطني مصر، ومنها الاستعلام عن صرف 400 جنيه على بطاقة التموين، التي أقرتها الحكومة بمناسبة شهر رمضان.

تطبيق مصر الرقمية

أطلقت الدولة تطبيق مصر الرقمية المتوفر على متجري «Google Play وApp Store»، حيث يسمح التطبيق بإجراء نفس الخدمات المتوفرة على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى ميزة الإشعارات الفورية لحالة الطلبات وإمكانية السداد الإلكتروني عبر المحافِظ أو البطاقات البنكية.



وتوفر منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية، التي توفر الوقت والجهد على المواطنين لإتمام بعض الأمور بدلا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية، لذا ارتفعت معدلات البحث حول طريقة التسجيل على منصة مصر الرقمية، من حيث الرابط والخطوات.

خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، إتاحة 9 خدمات جديدة من خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والتجار، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، ودعم منظومة التحول الرقمي، وتشمل الخدمات الجديدة.



- تحديث بيانات السجل التجاري.

- إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»

- الاستعلام عن السجل التجاري.

- الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

- نقل منشأة فردية داخل المحافظة.

- استخراج مستخرج سجل تجاري.

- شهادة بيانات سجل تجاري.

- طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية.

- طلب شهادة سلبية.

طريقة التسجيل في مصر الرقمية

نشر مجلس الوزراء المصري، فيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل في مصر الرقمية، بإتباع ما يلي من الخطوات.

ـ الدخول على موقع منصة مصر الرقمية الرسمي من هـــنــــــا.



ـ الضغط على زر تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

ـ الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

ـ إدخال البيانات الرئيسية وهي: الرقم القومي - رقم المصنع - الاسم الأول للأم باللغة العربية.

ـ الضغط على زر التحقق.

ـ كتابة رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم صاحب الطلب.

ـ يتلقى المواطن رسالة نصية تتضمن رمز التحقق عبر رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

ـ إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك.

ـ كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على تم لتأكيد إنشاء الحساب.



منصة مصر الرقمية للتموين

أوضحت الحكومة أن المواطن المستحق لمنحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه، تصله رسالة نصية (SMS) عبر منصة مصر الرقمية، تؤكد إدراج بطاقته ضمن المستفيدين، وتظهر بالتزامن مع بون صرف الخبز، ما يوضح موقف الاستحقاق مباشرة.

وأشارت إلى أنه يتم صرف الدعم من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين، مع حرية اختيار السلع الأساسية المتاحة ضمن المنحة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا سلط الضوء من خلاله على صرف منحة إضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة خلال شهري مارس وأبريل، بما يغطي 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.