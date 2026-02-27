قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص

محمد نبيل

أبدت الفنانة القديرة عفاف رشاد سعادتها بعودتها للظهور في مسلسل المداح في الجزء السادس، والذي اعتبرته من أهم التجارب الدرامية.

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد أنها فوجئت بوجود مساحة لدورها في الجزء الجديد مما جعلها توافق على المسلسل وتلغي إرتباط سفر كان يفترض أن تقوم به.

وأضافت عفاف رشاد: تحمل شخصية "عفاف" والدة المداح الكثير من المتغيرات بظهورها في "أسطورة النهاية".

مسلسل المداح 6
شهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل المداح 6 تصاعدا دراميا مثيرا ومفاجآت غير متوقعة، حيث بدأت المواجهة بين "دنيا عبدالعزيز" و"هبة مجدي"، وطلبت "دنيا" العودة إلى جذورهما في الفيوم لكن "هبة" قابلت الطلب بالرفض.

وفي تطور لغز الطفلة "جهاد" التي تعاني من مس شيطاني، زارت مربية الدار "صابر المداح" (حمادة هلال) لتكشف له أن مدرسها "كريم" أصيب بنفس المس في طفولته بسبب شخص كان يجلس معه، ليتبين لاحقا أنه "سميح" (فتحي عبدالوهاب).


"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

