الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنصف الزمالك حال نشوب نزاع قانوني بعد إتمام تعاقده مع أحمد عبدالقادر وانتقال لاعب الأهلي السابق لصفوف الفارس الأبيض الموسم القادم.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

قال المصدر أن هناك شرط جزائي في عقد أحمد عبدالقادر بأن اللاعب لا يعود للدوري المصري إلا على النادي الأهلي.

لفت إلي أن النادي الأهلي اشترط وضع بند في العقد بعدم عودة اللاعب لأي ناد في مصر قبل عرضه علي الأهلي أو كتابة شرط جزائي في حالة عودته قبل عامين.

شدد علي أن الشرط الجزائي في عقد أحمد عبدالقادر مع نادي الكرمة العراقي بالنسبة للوائح الفيفا لا شيء والفيفا لا يعتد بهذا الشرط نهائيًا.