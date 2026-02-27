قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنصف الزمالك حال نشوب نزاع قانوني بعد إتمام تعاقده مع أحمد عبدالقادر وانتقال لاعب الأهلي السابق لصفوف الفارس الأبيض الموسم القادم.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

قال المصدر أن هناك شرط جزائي في عقد أحمد عبدالقادر بأن اللاعب لا يعود للدوري المصري إلا على النادي الأهلي.

لفت إلي أن النادي الأهلي اشترط وضع بند في العقد بعدم عودة اللاعب لأي ناد في مصر قبل عرضه علي الأهلي أو كتابة شرط جزائي في حالة عودته قبل عامين.

شدد علي أن الشرط الجزائي في عقد أحمد عبدالقادر مع نادي الكرمة العراقي بالنسبة للوائح الفيفا لا شيء والفيفا لا يعتد بهذا الشرط نهائيًا.

الأهلي الزمالك أحمد عبدالقادر فيفا خالد طلعت

