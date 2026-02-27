قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

خسوف القمر 2026 يبحث عنه عشاق الفلك مع اقتراب موعد هذه الظاهرة السماوية، خاصة لتزامنها مع شهر رمضان المبارك، ما دفع إلى تزايد معدلات البحث حول موعد خسوف القمر في رمضان 2026 وتفاصيل ظهوره وإمكانية رصده.

خسوف القمر 2026

موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026

ووفقا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فمن المتوقع أن يشهد منتصف شهر رمضان خسوفا كليا للقمر يوم 3 مارس 2026. 

وأوضحت الجمعية أن هذه الظاهرة لن تكون مرئية من المملكة العربية السعودية أو من أي من دول العالم العربي.

ويعد خسوف القمر الكلي من أبرز الظواهر الفلكية التي تستقطب اهتمام المتابعين، إذ يتحول لون القمر أثناء الخسوف إلى درجات تميل إلى الأحمر أو البرتقالي الداكن، في مشهد بصري لافت يثير فضول المهتمين بعلم الفلك.

خسوف القمر 2026

حقيقة  القمر الدموي

انتشر في وسائل الإعلام وصف  القمر الدموي  للإشارة إلى الخسوف الكلي، وهو تعبير إعلامي جذاب لا يعد مصطلحا علميا معتمدا في الأوساط الفلكية. 

وقد ذاع استخدام هذا الوصف خلال العقد الماضي، لا سيما عند الحديث عن سلسلة الخسوفات التي وقعت في عامي 2014 و2015، وارتبطت آنذاك بتفسيرات ذات طابع تنبؤي.

إلا أن هذا المصطلح لا يستخدم في الدراسات والأبحاث الفلكية المتخصصة، ويظل توصيفا إعلاميا يهدف إلى جذب الانتباه أكثر من كونه تعبيرا علميا دقيقا عن ظاهرة الخسوف الكلي.

كيف يحدث خسوف القمر الكلي

تحدث ظاهرة خسوف القمر عندما تصطف الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر بالكامل داخل ظل الأرض. ورغم وجوده في الظل، فإنه لا يختفي، بل يظل مرئيا بلون مائل إلى الأحمر.

ويرجع هذا التغير اللوني إلى تفاعل أشعة الشمس مع الغلاف الجوي للأرض وفق قوانين فيزيائية معروفة؛ إذ تتشتت الموجات الزرقاء قصيرة الطول الموجي عند مرور الضوء عبر الغلاف الجوي، بينما تنحرف الموجات الحمراء الأطول طولا موجيا وتواصل مسارها لتصل إلى سطح القمر ثم تنعكس نحو الأرض، فيبدو بلون نحاسي أو محمر. 

وقد وثقت هذه الآلية بدقة جهات علمية متخصصة، من بينها وكالة ناسا.

خسوف القمر 2026

ولا يظهر القمر بالدرجة نفسها من الاحمرار في كل خسوف؛ إذ يتأثر اللون بعدة عوامل مرتبطة بحالة الغلاف الجوي، مثل كمية الغبار والجسيمات الدقيقة، ووجود رماد بركاني ناتج عن ثورانات، إضافة إلى مستويات التلوث ومدى صفاء طبقات الجو. 

وقد يتراوح لون القمر بين الأحمر النحاسي الساطع والبرتقالي الداكن، وأحيانا يميل إلى البني أو الرمادي المحمر.

