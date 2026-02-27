توجيهات رئاسية بمنع زيادة أسعار السلع الاستراتيجية..وهذه عقوبة المخالفين

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في المواسم الرسمية، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية.

وتصدى القانون للتجار المحتكرين ومستغلي الأزمات بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.

عقوبة رفع أسعار السلع

في هذا الصدد، نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.