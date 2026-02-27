قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيفا يوافق علي تغيير جنسية أوكونكو من الإنجليزية للنيجيرية
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
برلمان

توجيهات رئاسية بمنع زيادة أسعار السلع الاستراتيجية..وهذه عقوبة المخالفين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في المواسم الرسمية، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية.

وتصدى القانون للتجار المحتكرين ومستغلي الأزمات بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.

عقوبة رفع أسعار السلع

في هذا الصدد، نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

عبد الفتاح السيسي المحتكرين حبس غرامة

