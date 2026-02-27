مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»

شهدت كرداسة حالة من الفوضى بعد قيام قائد سيارة تحمل علم إسرائيل بدهس مهندس زراعي لعدد من المواطنين أثناء محاولته الفرار، ما أسفر عن إصابتهم وتحطيم عدد من السيارات المتوقفة بالشارع.

مقيد بالنقابة

وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين، عن تفاصيل تتعلق بالمهندس الزراعي المتهم في واقعة كرداسة، مؤكدا أنه مقيد بالنقابة منذ عام 2019، وحاصل على بكالوريوس الزراعة من كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة دفعة 2019.

من ذوى الاحتياجات الخاصة

وأوضح "خليفة" خلال تصريحات لـ"صدى البلد أن المهندس مقيد بالنقابة ضمن فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد، حيث قدم في ذلك الوقت «كارت الرعاية المتكاملة»، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.

وأضاف " نقيب الزراعيين " أن إجراءات القيد في عام 2019 لم تكن تتضمن اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وهو ما جرى تعديله لاحقًا مع تولي مجلس النقابة الحالي مهام عمله في دورة 2020، حيث تم إقرار ضوابط جديدة أبرزها إلزام المتقدمين بعضوية النقابة بتقديم فيش وتشبيه، في إطار تشديد إجراءات الفحص والتدقيق.

وأكد " نقيب الزراعيين " أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وفيما يخص ما أُثير حول اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، أوضح أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تبدأ بإحالته إلى التحقيق، تمهيدًا للنظر في شطب عضويته حال ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

وشددت الدكتور سيد خليفة على أن النقابة ليست جهة تحقيق فيما يخص الملابسات الجنائية أو الدوافع المرتبطة بالواقعة محل التحقيق، مؤكدة أن هذه الأمور تختص بها الجهات الأمنية وحدها، ولا يجوز لأي جهة أخرى الخوض فيها أو إصدار أحكام مسبقة.

وأكد نقيب الزراعيين على التزامها الكامل بتطبيق القانون واللوائح الداخلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في ضوء نتائج التحقيقات الرسمية، حفاظًا على سمعة المهنة وأعضائها.



جدير بالذكر أن الأهالي حاصروا السيارة وأجبروا قائدها على التوقف، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب ويسحبوه خارجها وسط حالة من الغضب الشديد، إلى أن تدخلت قوات الشرطة وأنقذته من بين أيديهم.

وفي السياق، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.