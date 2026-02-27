قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»

حادثة كرداسة
حادثة كرداسة
شيماء مجدي

شهدت كرداسة حالة من الفوضى بعد قيام قائد سيارة تحمل علم إسرائيل بدهس مهندس زراعي لعدد من المواطنين أثناء محاولته الفرار، ما أسفر عن إصابتهم وتحطيم عدد من السيارات المتوقفة بالشارع.

مقيد بالنقابة

وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين،  عن تفاصيل تتعلق بالمهندس الزراعي المتهم في واقعة كرداسة، مؤكدا أنه مقيد بالنقابة منذ عام 2019، وحاصل على بكالوريوس الزراعة من كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة دفعة 2019.

من ذوى الاحتياجات الخاصة

وأوضح "خليفة" خلال تصريحات لـ"صدى البلد   أن المهندس مقيد بالنقابة ضمن فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد، حيث قدم في ذلك الوقت «كارت الرعاية المتكاملة»، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.

وأضاف " نقيب الزراعيين " أن إجراءات القيد في عام 2019 لم تكن تتضمن اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وهو ما جرى تعديله لاحقًا مع تولي مجلس النقابة الحالي مهام عمله في دورة 2020، حيث تم إقرار ضوابط جديدة أبرزها إلزام المتقدمين بعضوية النقابة بتقديم فيش وتشبيه، في إطار تشديد إجراءات الفحص والتدقيق.

وأكد " نقيب الزراعيين " أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وفيما يخص ما أُثير حول اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، أوضح  أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تبدأ بإحالته إلى التحقيق، تمهيدًا للنظر في شطب عضويته حال ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

وشددت الدكتور سيد خليفة على أن النقابة ليست جهة تحقيق فيما يخص الملابسات الجنائية أو الدوافع المرتبطة بالواقعة محل التحقيق، مؤكدة أن هذه الأمور تختص بها الجهات الأمنية وحدها، ولا يجوز لأي جهة أخرى الخوض فيها أو إصدار أحكام مسبقة.

وأكد نقيب الزراعيين على التزامها الكامل بتطبيق القانون واللوائح الداخلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في ضوء نتائج التحقيقات الرسمية، حفاظًا على سمعة المهنة وأعضائها.

جدير بالذكر أن الأهالي حاصروا السيارة وأجبروا قائدها على التوقف، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب ويسحبوه خارجها وسط حالة من الغضب الشديد، إلى أن تدخلت قوات الشرطة وأنقذته من بين أيديهم.

وفي السياق، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

كرداسة المهندس الزراعي نقيب الزراعيين حادثة كرداسة سيارة عليها علم إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

روان الغابة

أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

عمرو دياب

بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

على قد الحب

أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد