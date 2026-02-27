قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل. 

وتنطلق المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض  بيراميدز بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - محمود زلاكة 

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يأتي بيراميدز فى الوصافة برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزمالك.

بيراميدز الزمالك الدوري

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

خطيب المسجد الحرام

شهر رمضان موسم عظيم.. خطيب المسجد الحرام: لـ 10 أسباب لايعرفها كثيرون

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صفحة مضيئة في تاريخ الوطنية.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي محذرا: الغفلة تُفوت على الإنسان مواسم الخير وتحرمه بركة الطاعة

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

