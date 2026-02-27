قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تراجع معدلات التضخم في يناير ساهم في تحفيز عجلة الإنتاج

تراجع معدل التضخم
تراجع معدل التضخم
أميرة خلف

ثمن النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، شهادات صندوق النقد الدولي بـ تراجع معدلات التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مؤكدا أنها انعكست إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية للدولة. 

وأوضح “الجندي” في تصريح لـ “ صدى البلد” أن تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، ساهم في كبح جماح الأسعار وتحفيز عجلة الإنتاج، وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخفيف عبء الإدارة عن الحكومة وإتاحة المجال للمستثمرين الوطنيين والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية.

وطالب عضو النواب بتطوير قطاع السياحة عبر حزم تحفيزية، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية لتقليل فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية ، بما يحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

روج أسود

أيمن سليم: روج أسود يلقى إعجاب الجمهور رغم محدودية المشاهدات

غزة

ناقد فني: مسلسل أصحاب الأرض يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية

مسلسل «روج إسود»

مؤلف روج إسود: في ناس بتدفع علشان مسلسلاتها تنجح على السوشيال ميديا

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

