النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر الاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، وإلى أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى "٥٣" لانتصار العاشر من رمضان، تلك الذكرى الخالدة التي سطّر فيها أبناء مصر بدمائهم الطاهرة ملحمةً وطنيةً مجيدة رسّخت معاني التضحية والفداء.

ستظل هذه المعجزة العسكرية شاهدًا على بطولات رجال القوات المسلحة الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وأثبتوا أن الإرادة المصرية قادرة على قهر المستحيل وصون مقدّرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وإذ نستحضر في هذه الذكرى العزيزة قيم الوحدة والتكاتف والاصطفاف الوطني، فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المخلص في أداء رسالتنا، إعلاءً لسيادة القانون، وإسهامًا في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة.

حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ورحم شهداءها الأبرار، ووفّق أبناءها إلى ما فيه رفعتها وتقدمها.