قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمقدم 15%.. رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان
رامز جلال لـ غادة عادل: إحنا هنفرفشك ونعنشك وهتاخدي دش كمان
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر الاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، وإلى أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى "٥٣" لانتصار العاشر من رمضان، تلك الذكرى الخالدة التي سطّر فيها أبناء مصر بدمائهم الطاهرة ملحمةً وطنيةً مجيدة رسّخت معاني التضحية والفداء.

ستظل هذه المعجزة العسكرية شاهدًا على بطولات رجال القوات المسلحة الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وأثبتوا أن الإرادة المصرية قادرة على قهر المستحيل وصون مقدّرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وإذ نستحضر في هذه الذكرى العزيزة قيم الوحدة والتكاتف والاصطفاف الوطني، فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المخلص في أداء رسالتنا، إعلاءً لسيادة القانون، وإسهامًا في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة.

حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ورحم شهداءها الأبرار، ووفّق أبناءها إلى ما فيه رفعتها وتقدمها.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى العاشر من رمضان القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد