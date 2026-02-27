قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج

عبد الرحمن سرحان

في خطوة تشريعية قد تعيد رسم خريطة إدارة ملف المصريين في الخارج، تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، متضمّنًا إنشاء كيان مؤسسي جديد يحمل اسم «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج»، يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

ويمثل إنشاء الهيئة – وفق المادة (24) من مشروع القانون – أحد أبرز ملامح المقترح الجديد، إذ ينقل ملف المصريين بالخارج من الإطار الإداري المتداخل بين عدة جهات إلى مظلة مؤسسية موحدة، بما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر احترافية واستدامة لهذا الملف الحيوي.

كيان مستقل بصلاحيات مباشرة

وينص مشروع القانون على أن تتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ما يمنحها ثقلًا إداريًا وسياسيًا يمكنها من التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية دون تعقيدات بيروقراطية. كما تستهدف الهيئة – بحسب نص المادة (2) – دعم المصريين المقيمين بالخارج وتدعيم صلتهم بالوطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

إدارة استثمار أموال المصريين بالخارج

ولا يقتصر المشروع على إنشاء هيئة تنظيمية فقط، بل يتضمن أيضًا إنشاء «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، بما يشير إلى توجه نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ضمن إطار قانوني منظم.

ويربط المشروع بين الخدمات والمزايا المقدمة للمغتربين وبين حجم تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، من خلال ما يسمى «نظام النقاط التفاضلية»، وهو ما يعكس فلسفة تقوم على تحفيز التحويلات الرسمية مقابل مزايا تصاعدية تشمل تخفيضات جمركية ومعاملة تفضيلية وإعفاءات محددة.

إعادة هيكلة ملف العمالة

كما يمنح مشروع القانون الهيئة دورًا في تنظيم ملف شركات إلحاق العمالة بالخارج، من خلال وضع ضوابط للترخيص وإمكانية إلغائه حال المخالفة، بما يعزز الرقابة على هذا القطاع ويحد من التجاوزات التي قد يتعرض لها بعض العاملين بالخارج.

تحرك تشريعي في توقيت اقتصادي دقيق

ويأتي المقترح في ظل توجه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية. ويطرح المشروع تصورًا مؤسسيًا يقوم على الشراكة مع المصريين بالخارج، ليس فقط كمصدر للتحويلات، بل كشركاء في الاستثمار والتنمية.

المصريين بالخارج مشروع قانون المصريين بالخارج البرلمان مجلس النواب نواب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

