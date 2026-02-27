الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية

استقر مسؤولو نادي الزمالك على مطالبة الجهات الأمنية بالموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراة أوتوهو الكونغولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 22 مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير.. إدارة الزمالك تستقر على طلب السعة الكاملة في مباراة أوتوهو ببطولة الكونفدرالية"

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، على ملعب الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.