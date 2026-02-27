توقع صادم من مراد مكرم عن عقوبة محتملة لجمهور الزمالك

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بتصريحات، جديدة تحدث فيها عن الإشادة المستمرة بجمهور نادي الزمالك وتأثيره خلال مباريات الفريق.

الزمالك

وكتب مراد مكرم: عبر حسابه علي فيسبوك "كل المعلقين والمحللين والضيوف، واللي له واللي مالوش، بيتكلموا عن جمهور الزمالك وعظمته وتأثيره.. طيب أنا جايلكوا من المستقبل وبقولكوا لأي سبب وبأي طريقة هيتم إيقاف جمهور الزمالك 3 مباريات على الأقل. احفظوا البوست ده علشان لما يحصل تفتكروا إني قلتلكم".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدورى، حيث يحتل الصدارة، بعد التغلب على زد في المباراة الماضية، بنتيجة 2-1، ليصل رصيده الى النقطة 37 وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثانى، ونفس عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.