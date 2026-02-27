قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
رياضة

توقع صادم من مراد مكرم عن عقوبة محتملة لجمهور الزمالك

مراد مكرم
مراد مكرم
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بتصريحات، جديدة تحدث فيها عن الإشادة المستمرة بجمهور نادي الزمالك وتأثيره خلال مباريات الفريق.

الزمالك

وكتب مراد مكرم: عبر حسابه علي فيسبوك "كل المعلقين والمحللين والضيوف، واللي له واللي مالوش، بيتكلموا عن جمهور الزمالك وعظمته وتأثيره.. طيب أنا جايلكوا من المستقبل وبقولكوا لأي سبب وبأي طريقة هيتم إيقاف جمهور الزمالك 3 مباريات على الأقل. احفظوا البوست ده علشان لما يحصل تفتكروا إني قلتلكم".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق  1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدورى، حيث يحتل الصدارة، بعد التغلب على زد في المباراة الماضية، بنتيجة 2-1، ليصل رصيده الى النقطة 37 وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثانى، ونفس عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.

مراد مكرم القلعة الحمراء القلعة البيضاء الزمالك

