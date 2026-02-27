مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين عن دخولها العناية المركزة، بعد اجرائها عملية جراحية.

وقال أحمد تيمور عبر حسابه علي انستجرام : مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء

وكان آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.