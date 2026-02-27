قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة علي الهياكل التنظيمية بالوزارة وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة ، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة تضم عدد من قيادات الوزارة والجهاز المركزي لمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة للعرض علي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي للوزارة وبما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الهيكل التنظيمي للوزارة رئيس جهاز التنظيم والإدارة

