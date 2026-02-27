قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين
موجة باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يجتمع بعدد من رؤساء الجامعات الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي يُقدَّم للجامعات، ومشيرًا إلى أن رؤية الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق من اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن فلسفة الجامعات الأهلية تقوم على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة، ترتكز على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات العصر، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي ورفع تنافسية الخريج المصري، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد المعرفة.

وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، بما يحقق التكامل والتعاون بين الجامعات الأهلية ومختلف الجامعات، والعمل على ضمان مواكبة البرامج الدراسية للتطورات المتسارعة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل وجداراته.

كما أكد الوزير أهمية التوسع في الشراكات الدولية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل مع قطاع الصناعة، مع الحفاظ على التوازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعات الأهلية، بما يعزز إسهامها في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية، إلى جانب تبني سياسة تسويقية شاملة للترويج للجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، دعمًا لرؤية الدولة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ووجه الوزير بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات الأهلية، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أكد الوزير على أهمية تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، في إطار البرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الأهلية. 

وأضاف الوزير أهمية التركيز على ريادة الأعمال وربط التدريب العملي والتطبيقي باحتياجات المجتمع.

وتناول الاجتماع استعراض آليات توسيع فرص التعاون مع كبرى الجامعات للاستفادة من خبراتها وتقديم برامج دراسية حديثة، لتواكب متطلبات سوق العمل.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

سفير مصر الأسبق في تل أبيب

"ما بين خطط التهجير.. ودعم الانقسام".. ملفات شائكة يفتحها سفير مصر الأسبق في تل أبيب

واشنطن وطهران

تقدم دبلوماسي وتحذيرات عسكرية.. جنيف تحتضن جولة مفصلية بين واشنطن وطهران

السودان

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان.. نزوح بالملايين ومجاعة تهدد دارفور

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد