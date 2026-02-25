قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يؤكد دعم الدولة الكامل لتطوير الجامعات التكنولوجية

نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قيادات منظومة التعليم التكنولوجي، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور جان هنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور وجيه العسكري رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، والدكتورة هبة عبد العاطي رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، حيث تقدموا بخالص التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور قنصوة على اهتمام الدولة البالغ بمنظومة الجامعات التكنولوجية، وضرورة الارتقاء بها لتأهيل أجيال من التكنولوجيين من حملة البكالوريوس التكنولوجي، بما يمكنهم من خدمة وطنهم والمساهمة في رفع جودة المنتجات بمختلف أنواعها، عبر نقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في مختلف المجالات.

وأكد الوزير أهمية السعي لعقد برامج توأمة ومنح شهادات مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة في المجالات التكنولوجية، سواء بدول شرق آسيا أو الدول الغربية التي تمتلك خبرات رائدة في جامعات العلوم التطبيقية وكليات المجتمع، بما يمنح خريجي الجامعات التكنولوجية بُعدًا دوليًا يؤهلهم لشغل فرص العمل المتاحة بتلك الدول، في ظل احتياجها المتزايد لخريجي التخصصات التكنولوجية.

كما وجه الدكتور قنصوة بضرورة الاستفادة من دروس الماضي لضمان نجاح منظومة الجامعات التكنولوجية واستدامتها، وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل لصالح طلاب التعليم الفني والثانوية العامة، من خلال إتاحة مسارات تعليم عالٍ متميز تمتد حتى درجة الدكتوراه.

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة التدريب العملي للطلاب بصورة تختلف عن البرامج التقليدية، عبر تطبيق برامج التعلم المبني على الشراكة مع المؤسسات الصناعية (Co-op) ومنظومة التدريب التكاملي (Internship)، بحيث يقضي الطالب معظم فترات دراسته داخل بيئة العمل الفعلية، بما يحقق التكامل الحقيقي بين الدراسة والتطبيق.

واختتم الدكتور قنصوة تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لمنظومة الجامعات التكنولوجية، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بها، وتمكين الأجيال المتعاقبة من امتلاك أدوات التكنولوجيا باعتبارها سمة العصر وأحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي والاستدامة البيئية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن التزام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ببذل أقصى الجهود للارتقاء المستمر بالمنظومة بما يلبي طموحات الشباب المصري في تعليم تطبيقي وتكنولوجي يواكب المعايير العالمية، مشيرًا إلى قرب صدور الإطار المرجعي للبرامج التكنولوجية من اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يمثل نقلة نوعية في توحيد المعايير الأكاديمية المرجعية ودعم حصول البرامج على الاعتماد المحلي والدولي.

وزير التعليم العالي الجامعات التكنولوجية عبد العزيز قنصوة

