السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

أعلنت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء عن رصد التربيع الأول لهلال شهر رمضان لعام 1447هـ في سماء منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر.

وأوضح عدنان خليفة عضو نادي الفلك والفضاء السعودي، أن هلال الشهر الفضيل وصل إلى طوره الحالي عصر الثلاثاء عند الساعة 15:28، وهو التوقيت الذي يظهر فيه نصف قرص الجرم السماوي مضاء لوقوعه بزاوية قائمة تقريبا مع الشمس بالنسبة للأرض.

وأضاف “خليفة”، أن هذه المرحلة تعد من المحطات المهمة في منازل القمر، إذ تمنح المهتمين بعلوم الفضاء فرصة مثالية لمراقبة تفاصيل السطح القمري بوضوح تام، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال إن صفاء الأجواء الصحراوية في مدينة عرعر ساعد على تحقيق رصد ناجح ومثالي، مما يبرز دور السعودية في تعزيز الثقافة العلمية المرتبطة بعلم الفلك ومراقبة حركة الأجرام في قبة السماء، وتوفير بيئة للاكتشافات الفلكية الجديدة والمستمرة.

ويأتي هذا الرصد الميداني في إطار الاهتمام المتنامي بمتابعة الظواهر الكونية في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة، والتي تشهد تفاعلا واسعا من المختصين والهواة على حد سواء.