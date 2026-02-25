ثقب رصاصة في طائرة تابعة للخطوط الأمريكية بعد رحلة من ميامي إلى كولومبيا

عُثر على ثقب رصاصة واضح في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية أثناء تحليقها في كولومبيا يوم الاثنين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر ووثائق اطلعت عليها سي بي إس نيوز.

وُجد الثقب في الجناح الأيمن لطائرة من طراز 737 ماكس 8 بعد رحلتها من ميامي، فلوريدا، إلى ميديلين مساء الأحد كرحلة رقم 923.

وبعد الهبوط، أفاد طاقم الصيانة الأرضية بوجود ثقب "يمتد عبر الجنيح الأيمن بالكامل"، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها سي بي إس نيوز ولم يتضح بعد متى أو أين وقع الضرر.

وتقول المصادر إن الضرر يتوافق مع إصابة رصاصة واضحة ويوجد موضع دخول ترك ثقبًا دائريًا صغيرًا في أحد جانبي الجنيح، بالإضافة إلى ضرر في موضع الخروج المحتمل على الجانب الآخر.

وفقًا لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، لم تُسجّل أي إصابات ولم تواجه الطائرة أي مشاكل متعلقة بالطيران.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لشبكة سي بي إس نيوز: "بعد فحص روتيني، رصدت فرقنا ثقبًا في الهيكل الخارجي لإحدى طائراتنا في ميديلين، كولومبيا. تم إخراج الطائرة من الخدمة فورًا لإجراء المزيد من الفحص والإصلاح. سنعمل عن كثب مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في هذا الحادث."

أُجريت إصلاحات مؤقتة، وسافرت الطائرة كما هو مقرر إلى ميامي صباح الاثنين، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات من موقع Flightradar24. ثم مكثت في فلوريدا لمدة 12 ساعة تقريبًا قبل أن تُقلع إلى دالاس، ولم تُحلّق منذ ذلك الحين.

وأبلغت هيئة الطيران المدني الكولومبية - وهي الهيئة المُكافئة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية - شبكة سي بي إس نيوز أنها لا تملك أي معلومات عن الحادث، لكنها تُجري تحقيقًا فيه.

في عام 2024، تعرضت طائرات تابعة لشركات سبيريت وجيت بلو وأمريكان لإطلاق نار أثناء إقلاعها أو هبوطها في بورت أو برانس، عاصمة هايتي، مع تصاعد أعمال العنف بين العصابات في المدينة.

وقد أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مؤقتًا حركة الطيران إلى مطار توسان لوفرتور الدولي، كما علقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها.