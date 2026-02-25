انقطاع واسع للكهرباء وظلام تام.. انفجـ.ـار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية

شهدت مدينة بندر عباس الواقعة جنوب شرق إيران، اليوم الأربعاء انفجارًا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من المدينة.

انفجار في مدينة بندر عباس

وانتشر الظلام في مدينة بندر عباس بعد انقطاع الكهرباء بسبب الانفجار الذي ضرب المدينة، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي توضيحات رسمية حتى اللحظة بشأن طبيعة الحادث، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الانفجار وقع في مولدات الطاقة بالمدينة، ما يعزز احتمال أن يكون حادثًا عرضيًا، ومع ذلك، لم يستبعد ناشطون فرضيات أخرى، بينها احتمال أن يكون الحادث متعمدًا، دون تقديم أي دلائل أو تفاصيل إضافية.