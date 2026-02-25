حماية دافعي الضرائب أولاً.. قرار عاجل من ترامب بشأن توفير الطاقة لعمالقة التكنولوجيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه يحمي المستهلكين أو دافعي الضرائب من ارتفاع أسعار الكهرباء بإبلاغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة بناء محطات الطاقة الخاصة بها.

وقال ترامب خلال خطاب الاتحاد "نُبلغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة، بإمكانها بناء محطات توليد الطاقة الخاصة بها ضمن مصانعها، حتى لا ترتفع أسعار الكهرباء على أحد."

وأعلن ترامب عما يُسميه "تعهدًا جديدًا لحماية دافعي الضرائب" فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا التي تُنشئ مراكز بيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي.

تتلخص فكرته في أن الشركات ستتحمل تكلفة الطلب الإضافي على الكهرباء، بدلًا من المستهلكين الذين يدفعون فواتير شهرية ويعتمدون على الشبكة الحالية.

لم يُقدم ترامب تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق ذلك، لكنه ادعى أن أسعار الكهرباء ستنخفض "في كثير من الحالات" نتيجةً لهذه الخطة.