السعودية الأقرب.. نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح حول مستقبله في أوروبا

أثار الإنجليزي إيميلي هاسكي، نجم فريق ليفربول السابق، الجدل مجددًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح ، في ظل استمرار التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى يونيو 2027.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “tribalfootball”، أكد هيسكي أن الحديث عن انتقال صلاح إلى أندية بحجم برشلونة أو ريال مدريد أو حتى بايرن ميونخ ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مشددًا على أن رغبات الجماهير لا تعني بالضرورة وجود فرصة حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح نجم ليفربول السابق أن اسم محمد صلاح يظل مطروحًا دائمًا على طاولة التكهنات، بحكم مكانته كأحد أبرز لاعبي العالم في مركزه، لكن حسابات الانتقالات الكبرى ترتبط بعوامل مالية وفنية معقدة، تتجاوز مجرد الإعجاب بقدرات اللاعب أو تاريخه.

وأضاف هيسكي: “الجميع يتمنى رؤية محمد صلاح في أحد عمالقة أوروبا، وربما هو نفسه يفكر في خوض تجربة مختلفة، لكن في النهاية اللاعب يجب أن يتعامل مع الخيارات الواقعية المتاحة أمامه، وليس فقط مع الأحلام”.

السعودية.. خيار قوي ومغري

وأشار هيسكي إلى أن دوري روشن السعودي يمثل خيارًا واقعيًا وقويًا، خاصة بعد العرض الضخم الذي تقدم به الاتحاد السعودي في صيف 2023 للتعاقد مع النجم المصري، في صفقة كانت ستصبح من الأكبر في تاريخ الكرة السعودية.

وأكد أن الانتقال إلى الدوري السعودي لا يعني بالضرورة تراجع المستوى الفني، مستشهدًا باستمرار تألق عدد من النجوم العالميين هناك، وقدرتهم على الحفاظ على أرقامهم التهديفية وحضورهم المؤثر داخل الملعب.

وشدد هيسكي على أن محمد صلاح يملك من الاحترافية والخبرة ما يجعله قادرًا على مواصلة التألق سواء استمر في الملاعب الأوروبية أو قرر خوض تجربة جديدة في السعودية، معتبرًا أن القرار في النهاية يعود للاعب نفسه وفق رؤيته لمستقبله الرياضي والشخصي.

واختتم نجم ليفربول السابق تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام أي قرار يتخذه صلاح، مشيرًا إلى أن ما قدمه بقميص ليفربول من أرقام قياسية وإنجازات تاريخية جعله أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، وهو ما يمنحه كامل الحق في اختيار خطوته المقبلة دون ضغوط