أخبار البلد

خريطة طقس الأربعاء: أمطار تضرب القاهرة والسواحل.. وشبورة تسيطر على الطرق

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارآ..بينما يسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد ليلا بنسبة ضعيفة جدا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 11

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 21 10

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 04

كاترين 15 02

الطور 23 14

طابا 19 10

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 21 12

مطروح 19 12

السلوم 20 11

سيوة 22 07

رأس غارب 21 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 23 19

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 23 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 20

المدينة المنورة 27 15

الرياض 29 12

المنامة 26 19

أبوظبي 33 20

الدوحة 28 18

الكويت 29 15

دمشق 17 06

بيروت 19 15

عمان 14 07

القدس 16 09

غزة 19 13

بغداد 23 12

مسقط 28 23

صنعاء 26 08

الخرطوم 30 16

طرابلس 21 12

تونس 22 08

الجزائر 19 08

الرباط 23 11

نواكشوط 33 18

