إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

يترقب الجميع موعد عيد الفطر 2026 لتتمتع بإجازة رسمية طويلة للقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب بالمدارس والجامعات، حيث ارتفعت معدلات البحث عن موعد عيد الفطر 2026 واخر يوم رمضان الجاري وفقا للحسابات الفلكية.

أخر يوم رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رمضان هذا العام سيكون 29يوماً ،وآخر أيامه الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان هو أطول الأيام في عددساعات الصيام بمدة ساعات صوم تصل 13 ساعة و 52 دقيقة.

هلال شهر شوال

وأظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وتشير التقديرات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح مدة بقائه بين 30 و37 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2026



وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليوافق بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

وفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تعلن بقية المحافظات مواعيد الصلاة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر

وفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر في مصر يوم الجمعة 20 مارس 2026، بعد اكتمال شهر رمضان 30 يومًا ويُصادف ليلة الخميس 19 مارس 2026 ليلة الاحتفال بالعيد.

ورغم دقة هذه الحسابات، يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا برؤية هلال شوال الشرعية، التي تعلن عنها دار الإفتاء المصرية فور التأكد من ثبوت الرؤية، وفق الشريعة الإسلامية.



إجازة عيد الفطر2026

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء ووزير العمل إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص ، ومن المتوقع أن تكون ثلاثة أيام ، تبدأ من الجمعة ٢٠ مارس والسبت٢١ مارس والأحد ٢٢ مارس .