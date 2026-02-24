أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد

ارتفعت عمليات البحث عن سند المواطن الذي طرحته وزارة المالية عبر مكاتب البريد، ويعد أداة جديدة للاستثمار والحصول على أرباح شهرية بنسبة17%.

ما هو سند المواطن؟

هو أول منتج إدخاري واستثماري ذو عائد دوري ثابت يتم صرفه شهريًا ولمدة عام ونصف بما يساوي 18 شهرًا.

ويُطرح السند حصرياً من خلال شبكة مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعائد سنوي ثابت يُعد من بين الأعلى في أدوات الادخار الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، مع ضمانة سيادية كاملة من الدولة.

عائد سند المواطن

ويمنح السند عائداً سنوياً ثابتاً يبلغ 17.75% يُصرف بشكل شهري منتظم لمدة 18 شهراً، مع إعفاء كامل للعائد من الضرائب، ما يعزز صافي الربحية للمستثمرين الأفراد.

تفاصيل سند المواطن البريد المصري

حددت وزارة المالية الضوابط الفنية لإصدار السند على النحو التالي:

-فترة الطرح: يبدأ تلقي طلبات الشراء اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر حتى 8 مارس آذار المقبل.

-منافذ الشراء: متاح حصرياً عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

-معدل العائد: 17.75% سنوياً ثابتاً، صافٍ من الضرائب.

-دورية صرف العائد: يُصرف العائد الشهري (الكوبون) في اليوم 15 من كل شهر.

-القيمة الاسمية: 1000 جنيه للسند الواحد.

-الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.

-مدة الاستثمار: 18 شهراً.

طريقة شراء سند المواطن

للاكتتاب في سند المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

-تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

-تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

-استكمال إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة.

-الحصول على ما يفيد عملية الشراء.

-ومن المتوقع لاحقا إتاحة الاكتتاب الإلكتروني ضمن مراحل التطوير المستقبلية.

حصيلة سند المواطن تتجاوز نصف مليار جنيه

أفادت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات أن حصيلة طرح «سند المواطن» تجاوزت النصف مليار جنيه خلال أقل من ثلاثة أيام من إتاحة المنتج، وذلك بفضل إقبال المواطنين المتزايد على شرائه من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار المصدر إلى أن يومي الأحد والاثنين الماضيين فقط شهدا تحصيل حوالي 480 مليون جنيه، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في قيمة المبيعات خلال الأيام القادمة، على خلفية استمرار عمليات الشراء بشكل نشط، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في هذا المنتج الادخاري الجديد.

مزايا سند المواطن

يتميز «سند المواطن» بسهولة الاسترداد، إذ يمكن للمستثمرين استعادة أموالهم بعد فترة تتراوح بين 18 شهرًا، مع توفير عائد دوري ثابت يُصرف بشكل شهري، الأمر الذي يجعله خيارًا مثاليًا للأفراد الباحثين عن استثمار آمن، ويحمل درجة عالية من الأمان، ويُعد وسيلة مناسبة للمساهمة في تعزيز المدخرات الوطنية، بالإضافة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.



أماكن طرح سند المواطن



تعتبر مكاتب البريد المصري هي المنفذ الوحيد لبيع «سند المواطن»، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة المالية والبريد المصري بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الأداة الاستثمارية، وتوفيرها بجميع المحافظات، مع ضمان الشفافية والسهولة في عمليات الشراء. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز التنويع في أدوات التمويل ودعم الاستثمار المباشر للأفراد، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الوطنية.