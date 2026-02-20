قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

عبد العزيز جمال

كشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة لطرح «سند المواطن» المخصص للأفراد، باعتباره أداة ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، بعائد شهري ثابت مميز، ولمدة 18 شهرًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي، ومنح المواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.

الأحد المقبل موعد طرح «سند المواطن» رسميًا

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن طرح «سند المواطن» للأفراد يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السند يتمتع بدرجة عالية من الأمان، مع سهولة إجراءات الشراء والاسترداد، بما يضمن تجربة استثمارية مبسطة للمواطنين.

وأكد الوزير أن السند يمثل أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت يُصرف شهريًا، ويُعد فرصة حقيقية للحصول على دخل منتظم مضمون من الدولة، خاصة في ظل بحث المواطنين عن أوعية ادخارية آمنة ومستقرة.

أداة ادخارية بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا

وأوضح وزير المالية أن «سند المواطن» صُمم ليكون مناسبًا لمختلف شرائح المجتمع، من خلال مدة متوسطة تبلغ 18 شهرًا، تتيح مرونة أكبر للمواطنين في المفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، مع ضمان الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد منتظم.

وأشار إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع أدوات الدين العام، وإتاحة منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات الأفراد، بعد النجاحات السابقة التي حققتها الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية.

البريد المصري منفذ حصري لبيع السند

من جانبها، أكدت البريد المصري أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لتقديم خدمة بيع «سند المواطن» خلال المرحلة الأولى، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة في جميع المحافظات والمراكز والقرى.

وقالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار البريد منفذًا حصريًا يعكس ثقة وزارة المالية في قدراته التشغيلية ودوره الوطني في دعم السياسات المالية للدولة، مؤكدة التزام مكاتب البريد بتقديم الخدمة وفق الضوابط المعتمدة وبأعلى مستويات الجودة.

تفاصيل العائد المتوقع وميزة الإعفاء الضريبي

بدورها، كشفت مي عادل مستشار وزير المالية لأسواق المال، أن سعر العائد على «سند المواطن» سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل مع كافة الخصائص الفنية للإصدار.

وأشارت إلى أن العائد من المتوقع أن يتراوح بين 17.5% و17.75%، مع ميزة تنافسية قوية تتمثل في صرف العائد شهريًا وبصورة منتظمة، إلى جانب كونه معفيًا من الضرائب، وهو ما يعزز جاذبيته مقارنة بالعديد من الأوعية الادخارية الأخرى.

إجراءات بسيطة وخطط توسع مستقبلية

وأكدت مي عادل أن سند المواطن يستهدف بالأساس دعم الثقافة المالية وتشجيع الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية، من خلال إجراءات اكتتاب واسترداد «بسيطة جدًا»، مشيرة إلى أن الاعتماد على شبكة مكاتب البريد في المرحلة الأولى يعود لانتشارها الواسع وخبراتها المتراكمة.

وأضافت أن المرحلة الثانية من الطرح ستشهد توسعًا أكبر، من خلال إتاحة الاكتتاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول للأدوات الاستثمارية الحديثة.

فرصة استثمار آمنة بدخل شهري مضمون

وأكد وزير المالية في ختام تصريحاته، أن «سند المواطن» يمثل خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت وآمن من الدولة، مع سهولة الاسترداد ودرجة عالية من الأمان، ما يجعله إضافة مهمة لخريطة الأوعية الادخارية والاستثمارية المتاحة للمواطنين.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

طريقة عمل عصير الدوم
نيللى كريم
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
محمد عادل إمام
