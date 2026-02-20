قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية شراء سند المواطن من البريد المصري

سند المواطن
سند المواطن
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل سند المواطن، حيث أعلنت وزارة المالية، عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارا من الأحد المقبل، عبر شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، باعتبارها المنفذ الحصري لتقديم الخدمة خلال المرحلة الأولى، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة ادخارية آمنة بعائد دوري ثابت.

تفاصيل سند المواطن من البريد المصري

سند المواطن

ويأتي الطرح الجديد ضمن توجه الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الدين العام، من خلال منتج ادخاري يتيح الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بعائد ثابت يصرف شهريا لمدة 18 شهرا، مع ضمانة حكومية كاملة وسهولة في إجراءات الشراء والاسترداد وفقا للضوابط المنظمة.

ما هو سند المواطن؟

سند المواطن هو سند حكومي مخصص للأفراد، يمنح حامله عائدا شهريا ثابتا طوال مدة الاستثمار البالغة 18 شهرا، ويعد من الأدوات منخفضة المخاطر نظرا لصدوره بضمانة حكومية كاملة، ما يوفر درجة أمان مرتفعة مقارنة بالعديد من البدائل الاستثمارية الأخرى.

تفاصيل سند المواطن

تصل مدة الاستثمار إلى 18 شهرا، بعائد ثابت يصرف شهريا، مع إتاحة إمكانية الاسترداد وفقا للشروط التي تحددها وزارة المالية، على أن يتم شراء السند من خلال جميع مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

تفاصيل سند المواطن من البريد المصري

كيفية شراء سند المواطن من البريد المصري

يتعين على الراغب في الشراء التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وتقديم بطاقة الرقم القومي السارية، ثم ملء طلب شراء السند وسداد القيمة المطلوبة، مع الحصول على مستند رسمي يثبت عملية الشراء.

وأكد وزير المالية أن إصدار سند المواطن يأتي في إطار جهود الوزارة لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين عبر منتجات ادخارية آمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري يهدف إلى تسهيل وصول الخدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

من جانبها، أوضحت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار الهيئة لتقديم خدمة شراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مؤكدة أن المكاتب ستلتزم بالضوابط المعتمدة لضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأداة الاستثمارية الجديدة ودعم جهود الشمول المالي.

تفاصيل سند المواطن من البريد المصري

تفاصيل سند المواطن من البريد المصري

أداة استثمارية حكومية
للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل
بشكل حصري عبر مكاتب البريد
بعائد دوري ثابت مميز
يُصرف شهريًا
لمدة ١٨ شهرًا
سهولة استرداد السند.
ويتميز بدرجة عالية من الأمان. 

سند المواطن تفاصيل سند المواطن خطوات شراء سند المواطن تفاصيل سند المواطن من البريد المصري

