قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه

القبض علي المتهم
القبض علي المتهم
البهى عمرو

أكدت الإعلامية نهال طايل أن واقعة اعتداء أحد أصحاب العقارات على فرد أمن أمر مرفوض تمامًا، مشددة على أن أي ضغوط لا تبرر قيام شخص بالتعدي على آخر.

أعربت نهال طايل خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، عن استنكارها للفيديو المتداول، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال العنف، وأنه مهما كان الشخص ذو مكانة لا يجب أن يعتدي على غيره.

ومن جانبه، قال المهندس مجدي الحلفاوي، شاهد عيان على الواقعة، إن الاعتداء حدث دون سبب واضح، مشيرًا إلى أنه حاول التدخل لفض الخلاف بين الطرفين.

ولفت إلى أن المتهم في الواقعة شخص غير طبيعي، وأن فرد الأمن موجود في عمله منذ 5 سنوات، ويقوم بعمل على أكمل وجه، ويصلى الوقت بوقته.

وأشار إلى أن فرد الأمن محبوب من الجميع، وأنه لم يكن شخص يسبب مشكلات، وأنه يقوم بوظيفته على أكمل وجه.

ورد على سؤال " هل هذا الشخص قد تسبب في مشكلات من قبل" قائلا:" مفيش أي حاجة من دي، ممكن نسأل المسؤولين عن المجمع". 

كان يقرأ القرآن

 

وتابع أن المجني عليه كان يقرأ القرآن الكريم، وأن المتهم في القضية اعتدى عليه بالضرب دون أي سبب يُذكر.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة والتعدى بالسب على أحد الملاك بذات المجمع .

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "صاحب مصنع" ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، وإعتراضه على تدخل الثانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

نهال طايل الإعلامية نهال طايل صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

اول جمعة في رمضان

خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته

أول جمعة في رمضان

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

ساعة إجابة.. دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد