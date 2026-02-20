كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه

أكدت الإعلامية نهال طايل أن واقعة اعتداء أحد أصحاب العقارات على فرد أمن أمر مرفوض تمامًا، مشددة على أن أي ضغوط لا تبرر قيام شخص بالتعدي على آخر.

أعربت نهال طايل خلال تقديمها برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، عن استنكارها للفيديو المتداول، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال العنف، وأنه مهما كان الشخص ذو مكانة لا يجب أن يعتدي على غيره.

ومن جانبه، قال المهندس مجدي الحلفاوي، شاهد عيان على الواقعة، إن الاعتداء حدث دون سبب واضح، مشيرًا إلى أنه حاول التدخل لفض الخلاف بين الطرفين.

ولفت إلى أن المتهم في الواقعة شخص غير طبيعي، وأن فرد الأمن موجود في عمله منذ 5 سنوات، ويقوم بعمل على أكمل وجه، ويصلى الوقت بوقته.

وأشار إلى أن فرد الأمن محبوب من الجميع، وأنه لم يكن شخص يسبب مشكلات، وأنه يقوم بوظيفته على أكمل وجه.

ورد على سؤال " هل هذا الشخص قد تسبب في مشكلات من قبل" قائلا:" مفيش أي حاجة من دي، ممكن نسأل المسؤولين عن المجمع".

كان يقرأ القرآن

وتابع أن المجني عليه كان يقرأ القرآن الكريم، وأن المتهم في القضية اعتدى عليه بالضرب دون أي سبب يُذكر.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة والتعدى بالسب على أحد الملاك بذات المجمع .

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "صاحب مصنع" ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، وإعتراضه على تدخل الثانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

