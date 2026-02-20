لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

قدّم المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، أداءً لافتًا في أول ظهور له أساسيًا بقميص الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "بلعمري لاعب حكاية.. يحسب لادارة الكرة في الاهلي تمسكهم بضم اللاعب رغم تحفظ توروب"

وحقق النادي الأهلي فوزا مثيرا علي الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، امس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.