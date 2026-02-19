قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التصنيف الأحدث للأندية خلال آخر خمس سنوات، والذي يُعد المؤشر الأساسي لتحديد مستويات الفرق المشاركة في بطولاته القارية، سواء في دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، كما يلعب دورًا مهمًا في توزيع الأندية داخل القرعات المقبلة.

وجاء التصنيف ليعكس الأداء التراكمي للأندية الأفريقية خلال الفترة الماضية، معتمدًا على نتائج مشاركاتها القارية، وهو ما يوضح بجلاء ملامح القوى الأكثر استقرارًا وتأثيرًا على الساحة الإفريقية.. فما ترتيب الأندية المصرية؟

أفضل 10 أندية في إفريقيا 

على مستوى الأندية المصرية، حافظ النادي الأهلي على موقعه المتقدم في التصنيف القاري، بعدما واصل حضوره القوي في البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من نتائجه المتتالية في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما منحه رصيدًا مرتفعًا من النقاط جعله ضمن نخبة القارة.

في المقابل، جاء بيراميدز في مركز متقدم أيضًا بفضل مشاركاته المستمرة وأدائه التنافسي في البطولات الإفريقية، خاصة مع وصوله لمراحل متقدمة في بعض النسخ، ما ساعده على تعزيز رصيده القاري والتقدم في سلم التصنيف.

أما الزمالك فقد احتل موقعًا بارزًا بدوره، مستفيدًا من تتويجه بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في إحدى النسخ الأخيرة، فضلا عن لقب السوبر الافريقي وهو الإنجاز الذي انعكس إيجابًا على ترتيبه ضمن قائمة الأندية الأفضل في القارة خلال الفترة الزمنية التي شملها التصنيف.

ويُظهر هذا التصنيف مدى التنافس القوي بين الأندية المصرية على الصعيد القاري، حيث باتت النتائج المتحققة في البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة عاملًا حاسمًا في تحديد موقع كل فريق، بعيدًا عن التاريخ فقط، مع التركيز على الأداء الحديث والاستمرارية في تحقيق النتائج.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية في إفريقيا وفقا لترتيب الاتحاد الإفريقي الأخير، على النحو التالي:

1- الأهلي – 66 نقطة

2- صن دوانز الجنوب إفريقي 58 نقطة 

3- الترجي التونسي – 53 نقطة

4- نهضة بركان المغربي 52 نقطة 

5 - بيراميدز 48 نقطة 

6- الهلال السوداني 39 نقطة 

7- الزمالك 39 نقطة

8- سيمبا التنزاني 38 نقطة 

9 - اتحاد العاصمة الجزائري 37 نقطة

10- يانج افريكانز التنزاني 35 نقطة

كما يكتسب هذا التصنيف أهمية إضافية لكونه أحد المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها الكاف عند إجراء قرعة البطولات القارية، إذ يمنح الأندية صاحبة المراكز المتقدمة أفضلية في التواجد ضمن التصنيف الأول، وهو ما يسهم في تجنب المواجهات المبكرة مع كبار القارة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

جاء تصنيف «كاف» للأندية بعد نهاية دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للنسخة الحالية، وتم سحب قرعة ربع نهائي المسابقتين.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

- نهضة بركان ضد الهلال السوداني

- الترجي ضد الأهلي 

- صن داونز ضد استاد مالي

- الجيش الملكي ضد بيراميدز

على الصعيد الآخر، جاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، على النحو التالي:

- المصري ضد شباب بلوزداد

- أولمبيك آسفى ضد الوداد

- أوتوهو ضد الزمالك

- مانياما يونيون ضد اتحاد العاصمة

الكاف الزمالك الأهلي تصنيف الأهلي والزمالك أفضل 10 أندية في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد