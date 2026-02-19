الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التصنيف الأحدث للأندية خلال آخر خمس سنوات، والذي يُعد المؤشر الأساسي لتحديد مستويات الفرق المشاركة في بطولاته القارية، سواء في دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، كما يلعب دورًا مهمًا في توزيع الأندية داخل القرعات المقبلة.

وجاء التصنيف ليعكس الأداء التراكمي للأندية الأفريقية خلال الفترة الماضية، معتمدًا على نتائج مشاركاتها القارية، وهو ما يوضح بجلاء ملامح القوى الأكثر استقرارًا وتأثيرًا على الساحة الإفريقية.. فما ترتيب الأندية المصرية؟

أفضل 10 أندية في إفريقيا

على مستوى الأندية المصرية، حافظ النادي الأهلي على موقعه المتقدم في التصنيف القاري، بعدما واصل حضوره القوي في البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من نتائجه المتتالية في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما منحه رصيدًا مرتفعًا من النقاط جعله ضمن نخبة القارة.

في المقابل، جاء بيراميدز في مركز متقدم أيضًا بفضل مشاركاته المستمرة وأدائه التنافسي في البطولات الإفريقية، خاصة مع وصوله لمراحل متقدمة في بعض النسخ، ما ساعده على تعزيز رصيده القاري والتقدم في سلم التصنيف.

أما الزمالك فقد احتل موقعًا بارزًا بدوره، مستفيدًا من تتويجه بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في إحدى النسخ الأخيرة، فضلا عن لقب السوبر الافريقي وهو الإنجاز الذي انعكس إيجابًا على ترتيبه ضمن قائمة الأندية الأفضل في القارة خلال الفترة الزمنية التي شملها التصنيف.

ويُظهر هذا التصنيف مدى التنافس القوي بين الأندية المصرية على الصعيد القاري، حيث باتت النتائج المتحققة في البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة عاملًا حاسمًا في تحديد موقع كل فريق، بعيدًا عن التاريخ فقط، مع التركيز على الأداء الحديث والاستمرارية في تحقيق النتائج.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية في إفريقيا وفقا لترتيب الاتحاد الإفريقي الأخير، على النحو التالي:

1- الأهلي – 66 نقطة

2- صن دوانز الجنوب إفريقي 58 نقطة

3- الترجي التونسي – 53 نقطة

4- نهضة بركان المغربي 52 نقطة

5 - بيراميدز 48 نقطة

6- الهلال السوداني 39 نقطة

7- الزمالك 39 نقطة

8- سيمبا التنزاني 38 نقطة

9 - اتحاد العاصمة الجزائري 37 نقطة

10- يانج افريكانز التنزاني 35 نقطة

كما يكتسب هذا التصنيف أهمية إضافية لكونه أحد المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها الكاف عند إجراء قرعة البطولات القارية، إذ يمنح الأندية صاحبة المراكز المتقدمة أفضلية في التواجد ضمن التصنيف الأول، وهو ما يسهم في تجنب المواجهات المبكرة مع كبار القارة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

جاء تصنيف «كاف» للأندية بعد نهاية دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للنسخة الحالية، وتم سحب قرعة ربع نهائي المسابقتين.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

- نهضة بركان ضد الهلال السوداني

- الترجي ضد الأهلي

- صن داونز ضد استاد مالي

- الجيش الملكي ضد بيراميدز

على الصعيد الآخر، جاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، على النحو التالي:

- المصري ضد شباب بلوزداد

- أولمبيك آسفى ضد الوداد

- أوتوهو ضد الزمالك

- مانياما يونيون ضد اتحاد العاصمة