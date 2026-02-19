قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

بعد أيام من واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها بسبب علاقته بفتاة كانت مدينة منشأة القناطر بالجيزة على موعد بواقعة مشابهة عندما تعرض مراهق لاحتجاز وإهانة وتصوير من أسرة حبيبته. 

لم يكن يتخيل ابن السادسة عشر عاما أن خطواته نحو قصة حب بريئة ستقوده إلى لحظات من الإهانة والخوف حيث تحولت مشاعره إلى كابوس، بعدما وقع ضحية احتجاز وإهانة على يد أسرة فتاة ارتبط بها عاطفيًا.


البداية كانت ببلاغ تقدم به والده إلى مركز الشرطة، أكد فيه أن نجله تعرض للاستدراج إلى منزل أسرة الفتاة، حيث جرى احتجازه والتعدي عليه، قبل حلق شعره وإجباره على الظهور في مقاطع مصورة بطريقة مهينة، حيث قامت أسرة الفتاة بوضع مكياج له وتصويره بتلك الطريقة انتقاما منه ثم إطلاق سراحه بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول. 


وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت بدافع الانتقام من الشاب بسبب علاقته بالفتاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف المجني عليه.


وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين حذف المقاطع المصورة خشية انكشاف أمرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

منشأة القناطر إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي

"التنمية المحلية والبيئة" و"إم إن تي" للتنمية المستدامة تطلقان مبادرة "لينا كلنا" لتحسين جودة الحياة

مجمع كهنة

الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام يستدعي مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك"

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد