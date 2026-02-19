عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

بعد أيام من واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها بسبب علاقته بفتاة كانت مدينة منشأة القناطر بالجيزة على موعد بواقعة مشابهة عندما تعرض مراهق لاحتجاز وإهانة وتصوير من أسرة حبيبته.

لم يكن يتخيل ابن السادسة عشر عاما أن خطواته نحو قصة حب بريئة ستقوده إلى لحظات من الإهانة والخوف حيث تحولت مشاعره إلى كابوس، بعدما وقع ضحية احتجاز وإهانة على يد أسرة فتاة ارتبط بها عاطفيًا.



البداية كانت ببلاغ تقدم به والده إلى مركز الشرطة، أكد فيه أن نجله تعرض للاستدراج إلى منزل أسرة الفتاة، حيث جرى احتجازه والتعدي عليه، قبل حلق شعره وإجباره على الظهور في مقاطع مصورة بطريقة مهينة، حيث قامت أسرة الفتاة بوضع مكياج له وتصويره بتلك الطريقة انتقاما منه ثم إطلاق سراحه بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول.



وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت بدافع الانتقام من الشاب بسبب علاقته بالفتاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف المجني عليه.



وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين حذف المقاطع المصورة خشية انكشاف أمرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.