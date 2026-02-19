قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
رنا عصمت

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها لخفضه.

لذا قدم الدكتور احمد سند اخصائي الباطنة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام وطرق التعامل معه.

أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام

-عادةً ما ينخفض ضغط الدم عند معظم الأشخاص أثناء الصيام، ويرجع السبب إلى التوقف عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

-بينما ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام يكثر حدوثه لدى الأشخاص المصابين بالضغط المرتفع أول أيام رمضان، نظرًا لعدم تأقلم الجسم بعد مع تغيير مواعيد الحصول على الأدوية.

-علاوة على ذلك، يرتفع ضغط الدم أثناء الصيام بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يتم ارتكابها باستمرار على وجبتي الإفطار والسحور.

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

يجب على مريض الضغط المرتفع مراجعة الطبيب المعالج قبل الإقدام على صيام شهر رمضان، لأن هناك حالات يكون فيها الصوم ممنوعًا، أبرزها:

- ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.

- صعوبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بالأدوية والنظام الغذائي.

- معاناة مريض الضغط المرتفع من أمراض مزمنة، مثل السكري ومشاكل القلب.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام

ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام بشكل حاد قد يعرض المريض للمضاعفات التالية:

- النوبة القلبية.

- السكتة الدماغية.

- أمراض العين.

- أمراض الكلى.

نصائح لمرضى الضغط المرتفع أثناء الصيام

ينبغي على مريض الضغط المرتفع اتباع مجموعة من الإرشادات في رمضان، للصيام بشكل آمن، أهمها:

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- تناول المكسرات غير المملحة.

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

- تناول المزيد من الخضراوات والفواكه.

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة.

- تجنب المشروبات الغازية.

- تناول الأدوية في ضوء التعديلات التي أجراها الطبيب على الجرعات ومواعيد الحصول عليها.

- ممارسة الرياضة يوميًا بعد الإفطار.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل المخللات.

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام مريض الضغط المرتفع و الصيام الصيام لمرضى الضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد