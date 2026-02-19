يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها لخفضه.

لذا قدم الدكتور احمد سند اخصائي الباطنة، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام وطرق التعامل معه.

أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام

-عادةً ما ينخفض ضغط الدم عند معظم الأشخاص أثناء الصيام، ويرجع السبب إلى التوقف عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

-بينما ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام يكثر حدوثه لدى الأشخاص المصابين بالضغط المرتفع أول أيام رمضان، نظرًا لعدم تأقلم الجسم بعد مع تغيير مواعيد الحصول على الأدوية.

-علاوة على ذلك، يرتفع ضغط الدم أثناء الصيام بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يتم ارتكابها باستمرار على وجبتي الإفطار والسحور.

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

يجب على مريض الضغط المرتفع مراجعة الطبيب المعالج قبل الإقدام على صيام شهر رمضان، لأن هناك حالات يكون فيها الصوم ممنوعًا، أبرزها:

- ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.

- صعوبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بالأدوية والنظام الغذائي.

- معاناة مريض الضغط المرتفع من أمراض مزمنة، مثل السكري ومشاكل القلب.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام

ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام بشكل حاد قد يعرض المريض للمضاعفات التالية:

- النوبة القلبية.

- السكتة الدماغية.

- أمراض العين.

- أمراض الكلى.

نصائح لمرضى الضغط المرتفع أثناء الصيام

ينبغي على مريض الضغط المرتفع اتباع مجموعة من الإرشادات في رمضان، للصيام بشكل آمن، أهمها:

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- تناول المكسرات غير المملحة.

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

- تناول المزيد من الخضراوات والفواكه.

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة.

- تجنب المشروبات الغازية.

- تناول الأدوية في ضوء التعديلات التي أجراها الطبيب على الجرعات ومواعيد الحصول عليها.

- ممارسة الرياضة يوميًا بعد الإفطار.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل المخللات.