قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

عصير التمر

المكونات .

كوبان من الحليب السائل.

١٥٠ جرام تمر (بلح)

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا الطريقة

تنزيل قشور التمر ونقسمة من المنتصف

ثم نزيل البذور ونقطعه إلى قطع صغيرة.

طريقة عمل عصير التمر..

1-نسكب الحليب السائل في قدر على النار ونتركه إلى أن يسخن . 

2-نرفع القدر عن النار ونضيف قطع التمر ونتركها منقوعة مدة ساعه.

3-نضع التمر والحليب السائل في الخلاط الكهربائي الذي تقع الثمر فيه

4-نضيف السكر والافضل بدون سكر والفانيليا ونخفق المكونات جيدا.

5-نخفق المكونات مرة أخرى وبشكل جيد إلى أن نحصل على مزيج السموزي

6-نصفي مزيج السموثي ونسكبه في أكواب التقديم ونقدمه باردا

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان عصير التمر كيف تحضر عصير التمر عصير التمر بإسهل طريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

الاهلي

موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد