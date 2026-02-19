قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

عصير التمر

المكونات .

كوبان من الحليب السائل.

١٥٠ جرام تمر (بلح)

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا الطريقة

تنزيل قشور التمر ونقسمة من المنتصف

ثم نزيل البذور ونقطعه إلى قطع صغيرة.

طريقة عمل عصير التمر..

1-نسكب الحليب السائل في قدر على النار ونتركه إلى أن يسخن .

2-نرفع القدر عن النار ونضيف قطع التمر ونتركها منقوعة مدة ساعه.

3-نضع التمر والحليب السائل في الخلاط الكهربائي الذي تقع الثمر فيه

4-نضيف السكر والافضل بدون سكر والفانيليا ونخفق المكونات جيدا.

5-نخفق المكونات مرة أخرى وبشكل جيد إلى أن نحصل على مزيج السموزي

6-نصفي مزيج السموثي ونسكبه في أكواب التقديم ونقدمه باردا