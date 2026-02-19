إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

أصدرت طهران إشعارا رسميا للطيارين (NOTAM) تحذر فيه من عمليات إطلاق صواريخ مُخطط لها في مناطق واسعة من جنوب البلاد غدا، ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، سيتم إغلاق المجال الجوي في مناطق الإطلاق أمام حركة الطيران بين الساعة 5:30 صباحا و3:30 مساءً (بتوقيت إسرائيل)، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويتابع الغرب وإسرائيل والمنطقة العربية هذه التقارير عن كثب، بعد أن أجرت إيران مناورات عديدة في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت أيضا إلى إغلاق مضيق هرمز أمس.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض قيود إضافية على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً رفيع المستوى في النظام الإيراني وشخصيات بارزة في قطاع الإعلام الإيراني، بدعوى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والتجمع للمواطنين.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذه الخطوة تُنفذ بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، بمبادرة من وزير الخارجية ماركو روبيو. وستشمل قيود التأشيرات أيضاً أفراد عائلات هؤلاء المسؤولين المباشرين.